Najpierw ciepło, potem chłodno i deszczowo. Prognoza na weekend

Sobota ma być najcieplejsza na południu kraju. W rejonie Górnego Śląska termometry wskażą nawet 27 st. C. , bardzo ciepło będzie też w Małopolsce i na Opolszczyźnie - ok. 25 kresek. Podobnie w rejonie Podkarpacia.

Termometry wskażą od 13 do 15 st. C. w północnej i północno-zachodniej Polsce. W centrum i na wschodzie zobaczymy od 16 do 18 kresek. Wyjątkiem będzie rejon Lublina i Rzeszowa. Tam po pierwsze słońce będzie wyglądać zza chmur. A po drugie - w tych rejonach będzie najcieplej. Synoptycy spodziewają się 20 - 21 st. C.