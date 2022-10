Deszcz ognia. Rosjanie użyli "najokrutniejszej amunicji"

Alarmy powietrzne w całej Ukrainie

W niedzielę około południa czasu polskiego w całej Ukrainie ogłoszono alarm powietrzny. Władze apelowały, by obywatele udali się do schronów. "Nadlatują! Potraktujcie go (alarm – red.) poważnie" - napisał na Telegramie Witalij Kim, szef administracji obwodu mikołajowskiego.