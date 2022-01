Najnowszy sondaż. "Zjednoczona opozycja wygrałaby z PiS-em"

Z najnowszego sondażu United Surveys przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory odbyły się teraz, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 33 proc. Drugie miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby 25,1 proc. ankietowanych. Podium uzupełniłaby Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 11 proc. Wyniki badania komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Cezary Tomczyk z PO. - Przede wszystkim widać z tego sondażu, że 33 punkty procentowe to mniej niż 50 i to mniej niż 40, czyli mniej więcej tyle, ile PiS miał w ostatnich wyborach - stwierdził. - Z tego sondażu wynika też, że zjednoczona opozycja wygrałaby dziś wybory z PiS-em. I to jest najważniejsza wiadomość, która dzisiaj powinna do nas wszystkich płynąć - podkreślił. Tomczyk zwrócił uwagę, że - w kontekście najbliższych wyborów - "bardzo dużo zależy od dojrzałości liderów politycznych". - Wspólny front to, żeby się nawzajem nie atakować, nie próbować rozgrywać polityki pomiędzy opozycją. To jest dziś kluczowy element do tego, żeby wygrać z PiS-em. Jarosław Kaczyński przegrywał kolejne wybory wtedy, kiedy obok był Zbigniew Ziobro i gdzieś obok był Jarosław Gowin. Gdy doszło do zjednoczenia i przestali walczyć ze sobą na prawicy, zaczęły się zwycięstwa - wskazał polityk PO. - Trzeba sobie zdać sprawę, że brak wojen na opozycji jest jednym z najważniejszych czynników, który pozwoli w przyszłości wygrać - podsumował.