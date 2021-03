Najnowszy sondaż ws. Andrzeja Dudy. Szymon Hołownia: "Mamy uśmiechniętego narciarza"

Z najnowszego sondażu United Surveys przeprowadzonego dla WP wynika, że Polacy w większości nie są zadowoleni ze sposobu, w jaki Andrzej Duda sprawuje II kadencję. "Raczej źle" ocenia prezydenta obecnie 20,4 proc. osób. Aż 40,2 proc. badanych ma "bardzo złą" opinię o jego pracy. O komentarz do sprawy poprosiliśmy Szymona Hołownię. - To, co robi Duda, to jest marnowanie prezydentury, marnotrawstwo konstytucyjnego urzędu. Najgorsze jest to, że jesteśmy dzisiaj w stanie sobie spokojnie wyobrazić Polskę bez prezydenta - powiedział lider Polski 2050 w programie WP "Tłit". Działacz podkreślił, że jego zdaniem Andrzej Duda "po prostu się boi jakiejś długiej ręki Jarosława Kaczyńskiego". Hołownia odniósł się też do niedzielnego wyjazdu prezydenta do Zakopanego, gdzie wziął on dział w VII edycji charytatywnych zawodów w narciarstwie alpejskim "12H Slalom Maraton Zakopane 2021". - Mamy uśmiechniętego narciarza, o którym tak naprawdę nie wiemy, jakie funkcje polityczne pełni - przekonywał gość Wirtualnej Polski.

