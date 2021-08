Najnowszy sondaż WP. Liderem PiS. Ekspert: efekt Tuska mija

Najnowszy sondaż parlamentarny przygotowany specjalnie dla Wirtualnej Polski wskazuje, że PiS zyskuje ponad 2 punkty proc. w porównaniu do poprzedniego badania, które było przeprowadzone na początku sierpnia. Partia Jarosława Kaczyńskiego cały czas pozostaje liderem, obecnie może liczyć na ponad 36 proc. głosów. Koalicja Obywatelska natomiast odnotowuje spadek w sondażu, ma 25,5 proc. poparcia. - Sondaże są taką fotografią społeczeństwa, nastrojów, opinii, a przede wszystkim emocji, a tych w ostatnich dniach nie brakuje - komentuje w programie "Newsroom" prof. Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego. - Efekt Tuska prawdopodobnie stopniowo mija, ponieważ do samego lidera musi być jeszcze dodany program, pozytywny przekaz, mobilizujący wyborców - wyjaśnia. Zauważa, że zamiast tego przekaz obecny w mediach to między innymi słowa o likwidacji 90 proc. szpitali oraz wypowiedź odnosząca się do katolików. Więcej w nagraniu wideo.