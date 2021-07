Najnowszy sondaż WP i "efekt Tuska". Reakcja z obozu PiS

Duże zmiany w najnowszym sondażu parlamentarnym dla Wirtualnej Polski. Pozycja lidera pozostaje bez zmian i należy do Prawa i Sprawiedliwości, ale doszło do sporych roszad, jeśli chodzi o poparcie dla Koalicji Obywatelskiej i Polska 2050 Szymona Hołowni. Po powrocie Donalda Tuska widać wyraźne wzmocnienie PO. - To będzie z pewnością bardzo ciekawa jesień. Jednorazowy efekt powrotu Tuska jest widoczny, ale to i tak dla Platformy za mało - powiedziała w programie "Tłit" WP Magdalena Sroka, posłanka Porozumienia (KP PiS). Jej zdaniem dopiero po wakacjach będą widoczne ewentualne zmiany preferencji wśród obecnych zwolenników PSL czy Polska 2050. - Zależy to od tego, jak Donald Tusk będzie prowadził debatę. Martwi mnie polaryzacja i powrót sporu dwóch gigantów - oceniła posłanka.