Chęć oddania głosu na Andrzej Dudę zadeklarowało 41,2 proc. ankietowanych przez IBRiS dla Onetu podczas badania przeprowadzonego 25 czerwca. W porównaniu z poprzednim sondażem to spadek zaledwie o 0,1 pkt. proc. Jednak Rafał Trzaskowski, który zajął teraz drugie miejsce z poparciem 30,7 proc., zyskał w stosunku do poprzedniego badania 2,5 pkt. proc.

Wybory 2020. Najnowszy sondaż prezydencki. Rafał Trzaskowski goni Andrzeja Dudę. Kluczowa różnica

Jak wyjaśnia Onet, jest konkretny powód zbliżenia się Rafała Trzaskowskiego do Andrzeja Dudy. Chodzi o prognozowaną frekwencję, która w kolejnych sondażach z ostatnich dni rośnie. Jeszcze niedawno udział w wyborach prezydenckich 28 czerwca deklarowało ok. 60 proc. z nas. Teraz to niemal 65 proc.