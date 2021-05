Najnowszy sondaż. Polacy ocenili Polski Ład. "Zaczęli liczyć"

- Społeczeństwo, w tym także wyborcy PiS, czeka na pierwsze ustawy, które pokażą, jak ma być naprawdę - podkreśla prof. Marciniak i jednocześnie stawia pytanie o to, czy Zjednoczona Prawica właściwie odczytuje własnych wyborców. - Czy to wciąż jeszcze są wyborcy socjalni? Nie ma poparcia nawet połowy własnych wyborców. Może nie dostrzeżono zmiany elektoratu socjalnego w aspiracyjny, chcący się dostać do mitycznej klasy średniej - analizuje politolog.