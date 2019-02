Najnowszy sondaż. Pięć partii w Sejmie. PSL i Nowoczesna poniżej progu wyborczego

Spośród osób deklarujących udział w wyborach 34 proc. badanych zagłosowałoby na Prawo i Sprawiedliwość. Spory spadek poparcia zanotowała Platforma Obywatelska, która straciła 6 p.p. Partii ufa teraz 20 proc. Polaków.

Na drugim miejscu znajduje się PO. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ugrupowaniu ufa aż o 6 p.p. Polaków mniej. To kolejny spadek zaufania. Na największą partię opozycyjną zagłosowałoby 20 proc. respondentów. Na najniższym stopniu podium uplasowała się Wiosna z 11 proc. To pierwszy sondaż uwzględniający ruch Roberta Biedronia.