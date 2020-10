Najnowszy sondaż IBRIS dla WP. Mocna pozycja PiS po rekonstrukcji rządu

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę 4 października, to do urn poszłoby 51,9 proc. uprawnionych do głosowania - wynika z najnowszego sondażu IBRIS dla Wirtualnej Polski. Zdecydowaną chęć udziału w wyborach wyraziło 41,4 proc. badanych, zaś 10,5 proc. wybrało odpowiedź "raczej tak".