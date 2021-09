Najnowszy sondaż i "koniec efektu Tuska"? Mamy komentarz z PO

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, zwycięstwo odniosłoby Prawo i Sprawiedliwość z 36,4 proc. głosów (wzrost o 2,2 pkt. proc.) - wynika z sondażu United Survey dla Wirtualnej Polski. Koalicja Obywatelska utrzymała drugą lokatę, ale przy 22,3 proc. poparcia i spadku o 5,3 pkt. proc., co szef klubu PiS Ryszard Terlecki skomentował stwierdzeniem, że "efekt Donalda Tuska już się skończył". - Ryszard Terlecki niech zajmie się swoimi wypowiedziami i swojego wybitnego kolegi Marka Suskiego, bo opowiadają o okupacji brukselskiej i inne bzdury - stwierdził z ironią w programie "Newsroom" WP Bartosz Arłukowicz, europoseł i wiceszef PO, dodając, że kontrowersyjne wypowiedzi polityków PiS na temat Unii Europejskiej mają przykryć problem rządzących z protestem środowisk medycznych. Odnosząc się do wyniku sondażu, gość Agnieszki Kopacz ocenił, że jednocześnie 64 proc. nie chce rządów PiS. - Podchodzę do tego spokojnie i myślę, że opozycja wygra wybory - mówił wiceszef PO, zastrzegając, że jego ugrupowanie nie zamierza w kampanii wyborczej opierać się tylko na Donaldzie Tusku.