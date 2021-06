Najnowszy sondaż dla WP. Włodzimierz Czarzasty komentuje

Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, niekwestionowane zwycięstwo odniosłoby Prawo i Sprawiedliwość - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 34,2 proc. respondentów. Pozycję wicelidera niezmiennie utrzymuje Polska 2050. Na ruch Szymona Hołowni swój głos chciałoby oddać 19 proc. ankietowanych. Podium zamyka Koalicja Obywatelska, którą wskazało 14,7 proc. respondentów. Wyniki badania komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica). - To jest związane z tym, że opozycja nie umie ze sobą znaleźć wspólnego zdania. W wielu sprawach - tam, gdzie próbujemy się dogadywać - jest dobrze, tam, gdzie się kłócimy, jest źle. Do tej pory korzystali z tego PiS i Hołownia. Jest to jakaś wskazówka - mówił. - Każda partia opozycyjna m prawo do swoich poglądów, ale są takie sfery, w których dobrze by było, żebyśmy się komunikowali - podkreślił.