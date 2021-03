Najnowszy sondaż dla WP. Szymon Hołownia: "Mamy realną szansę na wzięcie odpowiedzialności"

Najnowszy sondaż United Survey przeprowadzony na zlecenie Wirtualnej Polski pokazuje, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę, to zwyciężyłoby w nich Prawo i Sprawiedliwość (33 proc. głosów). Zmiana nastąpiła jednak na drugim miejscu, gdzie uplasowała się Polska 2050 Szymona Hołowni (17,7 proc.), wyprzedzając tym samym Koalicję Obywatelską (17,5 proc.). - Od jakiegoś czasu obserwujemy ten trend, że tak się ta polska scena polityczna układa. Mamy sondaże, w których wypadamy dużo lepiej - skomentował wyniki sondażu Hołownia. Gość programu WP "Tłit" podkreślił, że jego zdaniem "jest to realne poparcie". - Mamy realną szansę na wzięcie odpowiedzialności za Polskę w następnym politycznym rozdaniu. My nie jesteśmy zalogowani jeszcze w Sejmie, natomiast nie siedzimy i nie czekamy na to, aż wreszcie będziemy mogli objąć mandaty, tylko robimy robotę - tłumaczył działacz. Wciąż pojawiają się spekulacje, czy ugrupowanie Szymona Hołowni wejdzie w koalicję z Platformą Obywatelską. - Nie planujemy połączenia z PO. Czy będzie jakaś forma współpracy przedwyborczej? Tego jeszcze nie wiem - zaznaczył lider Polski 2050, dodając, że "potrzebne jest nowe rozdanie".

