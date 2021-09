Najnowszy sondaż dla WP. Robert Biedroń niezadowolony

- Tak to bywa. Oczywiście wolałbym, żeby Lewica w tym sondażu miała więcej, ale średnia sondażowa dla Lewicy wynosi 9 proc. To też mnie nie zadowala. Wolałbym, żeby Polki i Polacy głosowali na Lewicę, bo bez Lewicy w parlamencie nie uda się odsunąć PiS. Parlament bez Lewicy to brak reprezentacji kilku milionów ludzi - mówił europoseł Lewicy Robert Biedroń w programie "Tłit", komentując najnowszy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski. Jak podkreślił, jego ambicją jest wynik co najmniej dwucyfrowy. - To dla kolegów powinna być przestroga, że Lewica zawsze przegrywa, kiedy się dzieli, kiedy się kłóci, a wygrywa, kiedy jest zjednoczona - oznajmił Biedroń.