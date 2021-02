Najnowszy sondaż dla WP. Komentarz Bartosza Arłukowicza

PiS w najnowszym sondażu United Survey na zlecenie Wirtualnej Polski niezmiennie prowadzi (33,5 proc.), nadal jednak nie uzyskuje większości zdolnej do rządzenia. Koalicja Obywatelska może liczyć na 19,3 proc. głosów, a Polska 2050 Szymona Hołowni - na 14,6 proc. Co na to był minister zdrowia, europoseł PO Bartosz Arłukowicz? - Dlatego mówimy o konieczności budowy jednolitego środowiska politycznego po stronie opozycji, dlatego mówimy o konieczności współpracy - komentował w programie "Tłit". - Nie będzie możliwości zmian, nie tylko w prawie aborcyjnym, ale w jakimkolwiek innym, poszerzającym zakres wolności ludzi, dopóki rządzący będą mieli władzę - wskazał. - Naszym obowiązkiem, opozycji, jest odsunąć rządzących od władzy, tak żeby to Jarosław Kaczyński stał się liderem opozycji i żebyśmy my mogli rozpocząć normalną narrację demokratyczną - podsumował Arłukowicz.

Rozwiń