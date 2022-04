Najnowszy sondaż dla WP. Ekspert zaskoczony wynikami

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, na PiS zagłosowałoby 33,7 proc. badanych - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Na drugim miejscu znalazłaby się Koalicja Obywatelska, którą popiera 23,7 proc. pytanych. Trzecie miejsce zajęłaby Polska 2050 Szymona Hołowni, która cieszy się poparciem 9,7 proc. ankietowanych Polaków. Wyniki badania komentował w programie "Newsroom" WP prof. Antoni Dudek z UKSW. - Wraz z wybuchem wojny nastroje uległy zamrożeniu. To jest dość zaskakujące. Wielu się spodziewało, że to pomoże partii rządzącej, tymczasem takiego zjawiska właściwie nie ma. Wprawdzie są inne sondaże, które nieco wskazują na wzrost poparcia dla PiS, ale jeśli nawet, to on jest nieznaczny - podkreślił. - Wojna spowodowała rodzaj takiego szoku, który sprawił, że wszyscy pozostali przy swoich preferencjach. Pytanie jak długo to potrwa. Moim zdaniem potrwa to tak długo, jak długo Polacy będą sparaliżowani tą wojną. Moim zdaniem to kwestia jeszcze miesiąca, dwóch, kiedy się oswoimy i zacznie się pewien ruch w tych sondażach. Zobaczymy tylko, kto na tym skorzysta, a kto na tym straci - dodał prof. Dudek.