Najnowszy sondaż dla WP. Ekspert: "Brak alternatywy dla PiS"

Do Sejmu weszłyby jeszcze Lewica z poparciem rzędu 8,9 proc. (spadek o 0,8 pkt. proc.) oraz PSL-Koalicja Polska z 6,0 proc. (spadek o 0,2 pkt. proc.). Pod progiem wyborczym znalazłyby się Konfederacja, notująca 4,5 proc. wskazań (spadek o 0,5 pkt. proc.).

Poprosiliśmy o komentarz do tego sondażu dr. Bartłomieja Machnika.

Sondaż dla WP. Poparcie dla PiS jest stabilne

- Dla Prawa i Sprawiedliwości to sygnał, że jego poparcie nawet w sytuacjach kryzysowych, jakim było kolejne przesilenie w koalicji czy wcześniejsze strajki kobiet, jest stabilne. PiS może pozwolić sobie na błędy - uważa dr Machnik.

- PiS jako jedna z nielicznych partii posiada komfort popełniania błędów, które są bez konsekwencji. To głównie zasługa wcześniejszych działań, które zbudowały mocny fundament wśród elektoratu - komentuje politolog.

A co z opozycją? - Koalicja Obywatelska jako lider opozycji od dłuższego czasu nie prezentuje alternatywy dla Zjednoczonej Prawicy. Jest reaktywna, w zasadzie jej aktywność jest wynikiem działań rządu. Brakuje jasnego i konsekwentnego planu, który pokazałby wyborcom, że istnieje alternatywa. KO i jej liderzy nie są w stanie tego zaproponować - uważa dr Bartłomiej Machnik.

Politolog zwraca także uwagę na duży spadek poparcia dla ruchu Szymona Hołowni. - W przypadku Polski 2050 zakończył się efekt świeżości, który zawsze premiuje partie w sondażach. Kilka procent w sondażach w pierwszej fazie to dla partii nagroda za nowość. Rozpoczyna się kolejny, trudniejszy etap dla Szymona Hołowni - "utwardzenie się" na scenie politycznej - mówi dyrektor Instytutu Badawczego Collegium Humanum.

Poprzedni sondaż IBRIS dla WP

Przypomnijmy, że w poprzednim badaniu z 11 i 12 grudnia 2020 roku PiS (po unijnym szczycie w Brukseli) scementowało poparcie, które wyniosło 34 proc., co stanowiło wzrost o 1,3 pkt proc. od poprzedniego badania. Drugie miejsce przypadło wtedy Koalicji Obywatelskiej z notowaniami rzędu 23,4 proc., co stanowiło niewielki (o 1 pkt proc.) wzrost w stosunku do wcześniejszych wyników formacji.