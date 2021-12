Najnowszy sondaż dla WP. Czarnecki o przedterminowych wyborach

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w miniony weekend, to na PiS zagłosowałoby 32,1 proc. wyborców - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Drugie miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska, na którą głos oddałoby 23,7 proc. ankietowanych. Wyborcze podium uzupełniłaby Polska 2050, na którą oddanie głosu zadeklarowało 10,6 proc. respondentów. Wyniki badania komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski europoseł PiS Ryszard Czarnecki. - Z dużym dystansem patrzyłem kilka tygodni temu na sondaże, które wskazywały na spadek PiS. Z takim dystansem patrzę też na te sondaże. To są sondaże, które są czynione 2 lata przed wyborami, które może pokazują pewne tendencje, to, że PiS jest pierwsze, że ma dalej sporą przewagę nad PO, że te tendencje są w miarę stałe, natomiast za wcześnie jeszcze wyrokować, co będzie za dwadzieścia parę mięsięcy - stwierdził. Pytany, czy nie wierzy, że będą wcześniejsze wybory, odparł: "Absolutnie nie wierzę". - Uważam, że wybory będą w terminie konstytucyjnym, czyli jesienią 2023 r. Uważam, że PiS ma szanse je wygrać. Uważam, że nie jest to pewne - wskazał Czarnecki.