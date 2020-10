Najnowszy sondaż CBOS. Tematem zaangażowanie religijne

Najnowszy sondaż CBOS. Jak zmieniło się nasze zaangażowanie religijne?

Tematem najnowszego sondażu CBOS było zaangażowanie religijne Polaków w dobie epidemii koronawirusa. Jak informuje PAP, respondentów pytano o to, czy i jak zmieniła się ich aktywność religijna.

W wyniku przeprowadzonego badania okazało się, że ponad połowa badanych (56 proc.) nie zmieniła swoich przyzwyczajeń i zaangażowanie religijne zajmuje im tyle samo czasu, co przed pandemią.

Co więcej, najnowszy sondaż CBOS wykazał, że 23 proc. ankietowanych na praktyki religijne nie poświęca nawet minuty.

Najnowszy sondaż CBOS. Zaangażowanie religijne Polaków wraca do kościołów

Zgodnie z danymi wynikającymi z najnowszego sondażu CBOS, we wrześniu blisko połowa respondentów przynajmniej raz uczestniczyła we mszy świętej (48 proc.). Polacy mniej boją się koronawirusa, o czym świadczy spadek liczby osób, które w liturgii uczestniczyły za pomocą Internetu (spadek z 60 do 36 proc.).