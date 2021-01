Najnowszy sondaż CBOS. Polacy ocenili rząd i premiera

Z sondażu CBOS dowiadujemy się, że rząd popiera co trzeci ankietowany (33 proc.). Odmiennego zdania są dwie piąte badanych (40 proc.), czyli o 2 punkty procentowe mniej niż przed miesiącem. Co piąty Polak w badaniu ma obojętny stosunek do Rady Ministrów (22 proc.), zaś 5 proc. nie ma zdania.