Najnowszy sondaż. Agata Duda powinna dostawać pensję? Polacy odpowiedzieli

Uczestnicy badania Instytutu Pollster przeprowadzonego dla "Super Expressu" zapytani zostali o to, czy pierwsza dama rezygnując z pracy, powinna otrzymywać pensję i mieć opłacane składki i ubezpieczenie. Czyli tak, jak przy zatrudnieniu na etacie.

Prof. Kazimierz Kik w rozmowie z "Super Expressem" podkreślił, że pierwsza dama powinna otrzymywać pensję zbliżoną do tej prezydenckiej (20 tys. zł miesięcznie). Mobilizowałoby to ją do większego zaangażowania.