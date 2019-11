WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Najnowsze zmiany w kodeksie ruchu drogowego. Kierowco, sprawdź, na co uważać od 7 listopada 2019 MSWiA wprowadza w życie zmiany w kodeksie ruchu drogowego. Czy szykuje się rewolucja? Niektóre z nowych przepisów mogą zaskoczyć kierowców. Od 7 listopada sięgnięcie do kurtki bez zgody policjanta może skutkować mandatem. Najnowsze zmiany w przepisach ruchu drogowego. Za co można dostać mandat? Kontrola policji zatrzymuje się w zatoczce autobusowej lub na zakazie postoju? Od 7 listopada to możliwe. Jeżeli zatrzymanie pojazdu w takim miejscu nie będzie stwarzało zagrożenia dla ruchu drogowego, policjanci mają prawo zatrzymać się tam zatrzymać. Zapis ten nie dotyczy kierowców zatrzymywanych do kontroli, którzy będą musieli znaleźć miejsce, w którym nie ma zakazu postoju. Lubiłeś wsiadać do policyjnego radiowozu podczas kontroli? Teraz zrobisz to tylko, kiedy funkcjonariusz ci na to pozwoli. Wsiadanie kontrolowanego do pojazdu policji będzie następowało tylko w przypadkach jasno określonych w rozporządzeniu. Jedną z takich sytuacji będzie np. chęć opłacenia mandatu kartą lub innym elektronicznym środkiem płatniczym. Najnowsze zmiany w przepisach ruchu drogowego. Policjant będzie bezpieczniejszy Nowe przepisy zakazują kierowcy wyłączania silnika bez zgody funkcjonariusza. To jednak nie wszystko. Kierujący pojazd może dostać mandat np. za sięgnięcie do kieszeni po wewnętrznej stronie kurtki bez zgody policjanta lub za opuszczenie pojazdu bez zgody kontrolującego. Od 7 listopada funkcjonariusze mają ściśle określone miejsca, w których mogą przeprowadzać kontrole prędkości. Od dziś może się to odbywać jedynie na prostym odcinku trasy. W pobliżu nie mogą znajdować się słupy elektryczne, które mogłyby zakłócić działanie prędkościomierza. Policjant podczas kontroli nie pokazał legitymacji? Od dziś nie ma takiego obowiązku, poza funkcjonariuszami w cywilu. Policjant musi się przedstawić oraz podać przyczynę kontroli. Dokumenty pokarze jedynie na wyraźną prośbę kontrolowanego. Po wejściu w życie nowego rozporządzenia zmienią się również zasady kontroli technicznej pojazdów. Podczas przeprowadzanie kontroli policjant będzie miał prawo sprawdzić wnętrze samochodu, a także bagażnik i komory silnika. W przypadku wątpliwości po przeprowadzeniu kontroli technicznej pojazdu użytkowego - np. ciężarowego lub autobusu funkcjonariusz może skierować go na dalsze badania. Rewolucja w przepisach ruchu drogowego od 2020 roku? Jeden z przepisów, który znalazł się w najnowszym rozporządzeniu MSWiA, wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku. Zapis ten dotyczy możliwości spisania przebiegu kontrolowanego pojazdu oraz pojazdu znajdującego się na lawecie. Aktualny przebieg policjant wpisze do Centralnej Ewidencji Pojazdów po kontroli.