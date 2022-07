Najnowsze wieści o fali upałów. IMGW zepsuje humor połowie Polaków

Zapowiadana na przyszły tydzień fala upałów powinna mieć znacznie mniejszą skalę, niż początkowo przewidywano - wynika z najnowszych prognoz IMGW. Fala gorącego powietrza zaledwie liźnie Polskę. Nie 41, ale 27 st. C ma być we wtorek 19 lipca. W kolejnych dniach nieco powyżej 30 st. C. Póki co Polacy mają prawo narzekać, że lipiec w 2022 roku jest chłodniejszy niż zazwyczaj.