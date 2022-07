Niebezpieczna pogoda w Polsce. "Przeszły burze z gradem"

Alerty dla dwóch regionów

Burze z gradem, które przejdą nad Polską, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed tego typu zjawiskami w województwie kujawsko-pomorskim. Alerty obowiązują w poniedziałek do wieczora. W regionie tym spodziewane są opady deszczu do około 20 mm i porywy wiatru do 70 km/h.