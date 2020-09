Najniższa krajowa. Ile będzie wynosić pensja minimalna w 2021 roku?

Najniższa krajowa. Jaka będzie pensja minimalna?

O tym, ile wynosić będzie podwyżka pensji minimalnej zadecyduje rząd. Prowadzone były rozmowy w Radzie Dialogu Społecznego, ale nie przyniosły one porozumienia. R ząd ma czas do 15 września na to, by ogłosić wysokość pensji minimalnej obowiązującą w 2021 roku. Na tę decyzję czeka wielu pracowników, którzy pracują za najniższą krajową i od nowego roku otrzymają automatyczną podwyżkę.