Najlepsze życzenia na Boże Narodzenie 2019. Śmieszne wierszyki i nie tylko

Wierszyk czy proza, zabawnie czy poważnie? Poznaj nasze propozycje życzeń na Boże Narodzenie 2019. Napisz do rodziny, przyjaciół, znajomych i wszystkich, którzy tego dnia nie mogą być z Tobą przy świątecznym stole.

Uniwersalne życzenia na Boże Narodzenie 2019

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok. Życzymy, aby był to rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

Każdy już czym prędzej bieży,

by dołączyć do pasterzy.

I ja spieszę z życzeniami,

bo nie mogę być tam z Wami.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności

i niech dobro wśród Was gości.

I niech Boga wielka moc

na Was spłynie w świętą noc.