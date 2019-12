Barszcz wigilijny – przepis. Czy zdążysz go przygotować na Boże Narodzenie?

Barszcz czerwony z uszkami to według tradycji jeden z głównych motywów uroczystej wieczerzy wigilijnej. Poznaj nasz przepis na doskonały barszcz. Czy zdążysz jeszcze przygotować zakwas na Boże Narodzenie?

Barszcz na zakwasie na Boże Narodzenie. Jak go przygotować?

Co prawda, czasu na przygotowanie zakwasu jest już niewiele, gdyż w optymalnych warunkach powinniśmy przygotowywać go przez 7 do 10 dni. Jednak barszcz na zakwasie zdążymy przygotować nawet w ciągu zaledwie dwóch dni.