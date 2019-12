Kolędy polskie. Najpiękniejsze pieśni na Boże Narodzenie. Teksty i podkłady muzyczne.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Poznaj słowa najpiękniejszych polskich kolęd i interpretacje najwybitniejszych wokalistów. Teksty i podkłady muzyczne tylko u nas. "Cicha noc", "Wśród nocnej ciszy", "Przybieżeli do Betlejem", "Pójdźmy wszyscy do stajenki" i nie tylko.

Kolędy na Boże Narodzenie. Skąd wzięła się tradycja śpiewania kolęd?

Słowo "kolęda" pochodzi od łacińskiego "calendae", co oznaczało pierwszy dzień miesiąca, a potem tylko 1 stycznia. Dawni Rzymianie składali sobie wtedy życzenia pomyślności w nowym roku. Był to zwyczaj typowo pogański. W średniowieczu w krajach słowiańskich ukształtował się zwyczaj kolędowania: zespoły kolędników chodziły po wsiach i w zamian za podarki (zwane kolędą) składały domownikom życzenia noworoczne. Dlatego "kolędą" nazywamy także wizytę księdza w domu, połączoną ze zbieraniem ofiar na Kościół.

Cicha noc, święta noc – tekst kolędy

"Wśród nocnej ciszy" – tekst kolędy

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi Czym prędzej się wybierajcie, Do Betlejem pośpieszajcie, Przywitać Pana.

I my czekamy na Ciebie, Pana, A skoro przyjdziesz na głos kapłana, Padniemy na twarz przed Tobą, Wierząc, żeś jest pod osłoną Chleba i wina.

"Przybieżeli do Betlejem" – tekst kolędy

Przybieżeli do Betlejem pasterze, Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.

Dziwili się napowietrznej muzyce i myśleli, co to będzie za Dziecię? Chwała na wysokości ...

Poznali Go Mesjaszem być prawym Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym Chwała na wysokości...

My go także Bogiem, Zbawcą już znamy I z całego serca wszystko kochamy Chwała na wysokości...

"Pójdźmy wszyscy do stajenki" – tekst kolędy

Pójdźmy wszyscy do stajenki, Do Jezusa i Panienki: Powitajmy maleńkiego, I Panienkę Matkę jego.

Tyś świat stworzył, a świat ciebie

Nie poznał, mając wśród siebie:

Idziesz dla jego zbawienia,

On ci odmawia scbronienia.

Za to u świata ubogich,

Ale w oczach twoich drogich,

Pastuszków którzy czuwali

Wzywasz by cię przywitali.