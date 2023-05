Najlepsze skutki wojny. Ekspert akcentuje jedną kwestię

- Dopóki dyktator potrafi wygrywać wybory, to się nie radykalizuje. Kiedy mu nie wychodzi, zaczyna działać inaczej - mówił na antenie Wirtualnej Polski prezes Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Jerzy Marek Nowakowski był gościem Agnieszki Kopacz-Domańskiej w programie "Newsroom", w którym przyznał, że najlepszym skutkiem tej wojny jest to, że Rosja wychodzi z Europy. - Stalinowi udało się wprowadzić dyktaturę na kilkadziesiąt lat, a Putin, kiedy zobaczył, że jego poparcie spada, to pozostał mu tylko terror i brutalizowanie życia społecznego - mówił ekspert. Jerzy Marek Nowakowski przypomniał, że Władimir Putin tworzy alternatywną rzeczywistość w swoim kraju. - Propaganda działa i ma nowe możliwości, takie jak media społecznościowe. Rosyjski dyktator wypowiada kolejne traktaty, co jest kolejnym krokiem wyłączającym Rosję ze społeczności międzynarodowej. Dla Polski najlepszym skutkiem tej wojny jest fakt, że Federacja Rosyjska wychodzi z Europy - dodał gość WP.