Najkrótsza wojna w historii. Trwała 38 minut

27 sierpnia o 8:30 Khalid do Brytyjczyków wiadomość: "Nie mamy zamiaru opuszczać pałacu i naszej flagi i nie wierzymy, że zaczniecie do nas strzelać". W odpowiedzi Cave odpisał: "Nie chcemy otwierać ognia, ale jeśli nie spełnisz tego, co zostało powiedziane, to tak się stanie". Na tę wiadomość nie było już odpowiedzi.