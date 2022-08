"Najgorszy scenariusz już za nami". Minister obrony Ukrainy o wojnie

Zapytany, czy obawia się, że społeczność międzynarodowa zacznie się męczyć wojną, Reznikow przyznał, że "syndrom zmęczenia" może zaszkodzić walce Ukrainy z Rosją. - Nazywam to syndromem zmęczenia i dla mnie jest to jedno z głównych zagrożeń – powiedział. - Musimy pracować z tym zagrożeniem. Musimy rozmawiać, komunikować się, prosić ludzi. Ponieważ jest to dla nas bardzo, bardzo niebezpieczne - mówił Reznikow.