Najeźdźcy nie mają litości. Żołnierze Putina plądrują podtopione miejscowości

Ukraińcy chcą wrócić do swoich domów, ale rosyjskie wojska blokują wjazd do okolicznych wsi. Najeźdźcy dopuszczają się tam grabieży na taką skalę, że zdarzają się nawet przypadki szabrownictwa we wciąż zamieszkanych budynkach. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Wełykiej Kardaszynce nieopodal miasteczka Hoła Prystań - czytamy w komunikacie serwisu.