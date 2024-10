Najdroższa ulica w Warszawie. Kawałek drogi za potężne miliony

Niewiarygodna kwota za nową inwestycję w Warszawie. W październiku uliczka w pobliżu nowego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w centrum Warszawy zyskała imię wybitnego artysty Wojciecha Fangora. 300-metrowa droga miała kosztować, aż 38,5 miliona złotych. Reporterka WP Ada Lamparska-Dąbrowska pojawiła się na miejscu, by pokazać finalny efekt zakończenia prac. Tak wysoka cena wzbudziła wielkie kontrowersje wśród mieszkańców. Według warszawskich urzędników, na koszt projektu wpłynął reprezentacyjny charakter miejsca, co wymagało zastosowania materiałów o podwyższonym standardzie. Oprócz samej drogi, inwestycja obejmowała budowę kanalizacji deszczowej z przepompownią oraz rampy zjazdowej z częścią tunelową. Temat inwestycji rozgrzał media i internautów. Wielu komentującym koszt ten wydaje się niewspółmierny do skali projektu, co prowokuje pytania o sensowność takiej inwestycji. Projekt jest elementem nowego centrum Warszawy, które obejmuje stworzenie nowej wizytówki życia kulturalno-społecznego stolicy. Jak ogłosiły władze Warszawy, przestrzeń między Muzeum Sztuki Nowoczesnej a Pałacem Kultury i Nauki zostanie na nowo zagospodarowana. Betonowa pustynia w centrum miasta będzie docelowo bardziej zielona, przyjazna dla pieszych i rowerzystów.