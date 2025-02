Najdłuższy blok w Warszawie. "Jamnik" inny niż wszystkie

Wyjątkowy blok na warszawskiej Pradze. Odwiedziliśmy jedyne w swoim rodzaju miejsce przy Kijowskiej 11 w sercu warszawskiej Pragi-Północ. Mieszkańcom stolicy blok znany jest jako "Jamnik", który ma aż 508 metrów długości, co czyni go najdłuższym prostym budynkiem mieszkalnym w Warszawie. Ujęcia z drona dobrze ukazują jego potężne rozmiary. Historia powstania tego budynku sięga lat 70., który był odpowiedzią na dynamiczny napływ ludności do miasta. Dziś jest domem dla ponad tysiąca osób. Jak stwierdzili historycy, "Jamnik" miał również pełnić funkcję swoistej zasłony, ukrywając przed oczami podróżnych opuszczających Dworzec Wschodni zaniedbane wówczas obszary Szmulowizny. Co ciekawe, gdyby postawić go pionowo, przewyższałby dwukrotnie wysokość Pałacu Kultury i Nauki. Pomimo upływu lat, budynek wciąż pozostaje ciekawostką architektoniczną, przypominając świadectwo historii i przemian urbanistycznych Warszawy.