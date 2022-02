Najciekawsze (nie do końca oczywiste) trendy technologiczne na 2022 rok

Wyścig kosmiczny

W 2022 roku dojdzie do bezprecedensowej liczby startów kosmicznych, to co widzieliśmy w 2021, to była tylko niewielka namiastka, pokaz siły miliarderów. W 2022 po raz pierwszy poza planetę wyruszy więcej płacących turystów niż pracowników rządowych, naukowców i profesjonalnych astronautów.