Nagrody rządu Szydło "wypłacone na gębę". Zabrakło legalnej podkładki

Milionowe nagrody dla urzędników rządu Beaty Szydło powinny być przyznane z odpowiednim uzasadnieniem, uważają eksperci. Takiego papieru zabrakło, aby budząca oburzenie akcja pompowania pensji ministrom i ich zastępcom była zgodna z prawem.

Dlatego w rozmowie z WP poseł Krzysztof Brejza zapowiada, że będzie się domagał zwrotu nienależnie pobranych nagród. - Każdej nagrodzie powinno towarzyszyć zarządzenie, wraz z uzasadnieniem. Jeśli tego nie ma, to znaczy, że pieniądze zostały rozdane na gębę. Nawet nagrodzeni nie wiedzą dokładnie, za co dostali dodatkowe pieniądze - mówi Brejza.

Za chodzenie do pracy jest pensja

Dopiero teraz wychodzi na jaw spontaniczność gestu premier. "Decyzję w sprawie nagród podjęła ówczesna premier Beata Szydło i to do niej należała ostateczna ocena pracy poszczególnych ministrów i ich resortów oraz zaangażowania priorytetowych zadań rządu - wyjaśniał Michał Dworczyk, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - To jednak za mało aby rozdać 5 mln złotych z naszych podatków - uważa nie tylko szeregowy poseł Brejza, ale też eksperci prawa pracy.

- Za chodzenie do pracy i wywiązywanie się z obowiązków jest pensja. Do nagrody, a już na pewno w tej skali, wymagane jest uzasadnienie jakimi szczególnymi osiągnięciami zasłynął dany minister, że należy go nagrodzić - uważa Kazimierz Sedlak, ekspert rynku pracy i szef wyspecjalizowanego serwisu Wynagrodzenia.pl. - Według widzimisię swoje pieniądze może rozdawać właściciel prywatnej firmy , ale nie szef rządu, który dysponuje naszymi pieniędzmi. Ta sprawa pokazuje lekceważący stosunek władzy do obywateli - dodaje Sedlak. Dodaje, że przepisy prawa pracy zobowiązują zakład pracy do tworzenia regulaminów nagród i premii.