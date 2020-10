Nagroda Nobla z chemii 2020 przyznana. Kto dostał to zaszczytne wyróżnienie?

Nagroda Nobla z chemii 2020

Kto otrzymał Nagrodę Nobla z chemii 2020? Do kogo tym razem powędrowało to zaszczytne wyróżnienie? Za jakie prace i wynalazki w tym roku przyznano Nobla?

Komitet Noblowski podjął ważną decyzję. W środę 7 października podano laureatów Nagrody Nobla z chemii 2020. Wyróżnienie powędrowało do Emmanuelle Charpentier i Jennifer A. Doudna "za opracowanie metody edycji genomu”.

Nagroda Nobla z chemii

Nagroda Nobla z chemii przyznawana jest co roku za odkrycia naukowe lub wynalazki w dziedzinie chemii, które mają ogromne znaczenie dla ludzkości. Od momentu ustanowienia nagrody przydzielano ją najpierw jednej osobie, później było dwóch laureatów, a ostatnioNobel trafia często do trzech osób. Od 1901 do 2019 roku nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie chemii otrzymało aż 183 osoby, z czego 63 dostało wyróżnienia indywidualne. Nagroda Nobla z chemii łącznie była przyznawana 111 razy.