Nagroda Nobla z fizyki 2020 przyznana. Wyróżnieni Roger Penrose, Reinhard Genzel i Andrea Ghez

Nagroda Nobla z fizyki 2020. Poznaliśmy decyzję Komitetu Noblowskiego

We wtorek 6 października przyznano Nagrodę Nobla w kolejnej kategorii. Tym razem uhonorowano naukowców z fizyki. Kto dostał Nagrodę Nobla? Zdecydowano, że trafiła ona w jednej połowie do Rogera Penrosa, a w drugiej połowie wspólnie do Reinharda Genzela i Andrea Ghez.