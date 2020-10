Nagroda Nobla z medycyny 2020 przyznana

Nagroda Nobla z medycyny 2020. Poznaliśmy decyzję Komitetu Noblowskiego. Nagrodę otrzymali: Harvey J. Alter, Michael Houghton i Charles M. Rice

Nagroda Nobla z medycyny 2020 trafiła do trzech osób. Są to: Harvey J. Alter, Michael Houghton i Charles M. Rice . Nagrodę otrzymali za odkrycie wirusa powodującego zapalenie wątroby typu C (HCV) .

Nagroda Nobla z medycyny 2020. Znaczenie odkrycia, jakiego dokonali Harvey J. Alter, Michael Houghton i Charles M. Rice

W tym roku Nagroda Nobla z medycyny została przyznana za opisanie wirusa HCV, który powoduje zapalenie wątroby typu C. Tegoroczni nobliści zidentyfikowali tego wirusa i pokazali, jakie wywołuje on zmiany w wątrobie.

Warto wiedzieć, że niezdiagnozowane i nieleczone WZW typu C, które wywołuje wirus HCV, prowadzi do poważnych powikłań, tj. marskość wątroby i rak wątroby.

Nagroda Nobla z medycyny 2020. Wcześniej spekulowano, kto ją otrzyma

Amerykańskie środowiska naukowe, biorąc pod uwagę osiągnięcia w dziedzinach medycznych, wskazywały, że tegoroczna nagroda może powędrować np. do Maksa Dale'a Coopera (Uniwersytet Emory w Atlancie) oraz Jacquesa Millera (Instytut Badań Medycznych Waltera i Elizy Hall w Australii) za opracowanie metody identyfikującej limfocyty T i B; albo do Yoshizumiego Ishino (Uniwersytet Kyushu w Japonii) za odkrycie sekwencji DNA zwanej CRISPR; albo do Charlesa Rice'a (Uniwersytet Rockefellera w Nowym Jorku) i Ralfa Bartenschlagera (Uniwersytet w Heidelbergu) za prace nad wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Typowano też Evelyn Witkin (Uniwersytet Rutgers) i Stephena Elledge’a (Uniwersytet Harvard) za prace nad mutacjami DNA, a także Jennifer Doudna (Uniwersytet Berkley) za prace nad metodami inżynierii genetycznej CRISPR i CRISPR-Cas9.