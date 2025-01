Nagroda dla redemptorysty. Rydzyk wyróżniony za walkę z aborcją

- Nagroda "Przyjaciel Życia" to jest najwyższe wyróżnienie wręczane przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Wyróżniamy nią osoby, które w szczególny sposób przyczyniają się do budowania cywilizacji życia i miłości - powiedziała Magdalena Guziak-Nowak ze stowarzyszenia, cytowana przez Radio Maryja.

Gdy w 2020 r. Trybunał Konstytucyjny zaostrzył prawo aborcyjne, najwięcej gratulacji popłynęło do działaczki pro-life Kai Godek, jednak to ojciec Tadeusz Rydzyk mógł się poczuć wtedy największym zwycięzcą. Był w tej kwestii nieugięty i latami apelował o to do rządzących. Nawet wtedy, gdy u władzy był PiS, czyniąc rządowi publicznie krytyczne uwagi z powodu aborcji, przez co kładł na szali swoje znakomite relacje z politykami PiS.