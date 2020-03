Nagranie z szefową sanepidu ze Słubic obiegło sieć. Jadwiga Caban-Korbas: dostałam kopniaka

Państwa które Po tym Flores Wideo w internecie to powinienem Rozmowy na Kochanie jak się masz Proszę pani Ja nie uczyniłam niczego Nadzwyczajnego nie wyciągnęłam nikogo stop Wezwałam tylko karetkę pogotowia Dedykowaną przez pana wojewodę Do pacjenta który wrócił Zmień Z objawami Zakażenia wirusowe Który teraz jest tydzień A ponieważ wrócił z W Występują zachorowania Na koronach Wy skierowałam pacjent Poprosiłam o przyjazd karetki Karetka go zabrał Do Nie uczyniłem też nic Nikogo nie chciałam urazić nikomu nie chciałam nie na odciski Nikomu zrobić przykro Musiałam pójść na spotkanie Zespoły reagowania kryzysowego naszego Żeby uciszyć i uspokoić atmosferę Straszne i paniki która w miasteczku Hymn w którym ten pacjent mieszka Zapanowała od tego mam Słowa to Pani Która Pani Która Szerokim echem w tym wideo Ktoś to zmanipulował Dobrze była tam nasza lokalna telewizja Faktem jest Ale nawet gdyby jej nie było to każdy dzisiaj Mógłby mnie nagrać równie dobrze telefonem komu Pani zrobił Złego nie zrobiłam No nikt nikomu nie ubliżył Mamy postawiony zarzut że Ujawniłem tajemnice dochodzenia W jaki sposób no musiałam powie Panu staroście ile mamy ludzi w powiecie Objętość kwarantanna ile ludzi mam mamy w domowy w domowej opiece do których Dzwonimy Co Informujemy Że opanowaliśmy wszystkie kontakty pana bo dzwoniliśmy cały przy siedzieliśmy Stacji Poinformować wszystkie Powiatowe w Polsce Że że ten pacjent jechał że jechali z pacjentem także mam że mamy podróżnych którzy Z Niemiec i że żebym żeby stacje Powiatowe o białych nad Opowiadanie wykonała Nie nie dotrzymam zarzuca mi się Żena Ruszyłam Stawy Informacji niej Dodać do i się pojawił Informacja że No i minister pan minister zdrowia i Sanitarny Żąda od starosty powiatowego Przepraszam bardzo mojego Ja nie widziałam tego powiem szczerze tego nagrania Ona nie jest dedykowane komuś W ogóle ogólnej społeczność o głowicy Ona został oddelegowany moim Lu Czy ludzie mnie zna Moi pracownicy mnie znają wiedzą że mam duży temperament że mówię dużo żaden spekuluje To 10 do 2 roku od po Ale też widzę że Pacjenta tak zareagował Pisać w medialne Dobrze Piszę jutro Rzecznika praw pacjenta Nie przeczytałam tego jeszcze przed Bardzo rzecznika nie przeczytałam ponieważ dopiero co wróciłam od pana starosty No bo musiałam się usprawiedliwić Wiadomo nowy starosta i że za panią można powiedzieć Rzepa Doświadczenie Właściwą na właściwym miejscu bo inaczej się pewnie ocenia Sytuacje Nawet trudno epidemiologiczny Z pozycji dużego miasta Z pozycji jakiegoś większego stanowiska ale z pozycji Powiatowego Inspektora Sanitarnego Bo to jest ciężka To Próba uspokojenia I wytłumaczenie i podstawowych rzeczy Jak gdybym chciała mówić Kolegów lekarzy do studentów medycyny to moje wypowiedzi byłyby inne Ja mówię do mieszkańca który ma prawo nie ma wspólnego nic Więc mówię do niego w sposób jasny prosty i klarowny Tak żeby on to zrozumie Drugie słowo było słowem Drogi Co mówię w tej chwili Pan ale jeszcze łaciną troszeczkę językiem rosyjskim też to troszeczkę I niemieckimi słówka Reakcja Zastanawiam Nawet powiem szczerze No proszę pani Ja powiem W życiu Żem Czy dowolną takie sytuacje że ktoś się napracuje Ja zostałam odznaczona za dobrą pracę w srebrnym medalem Zaz Przez nieżyjącego pana Kaczyńskiego teraz złotym przez pana Dudy A teraz dostaję Jaka W tyłek z powodów które są Bym powiedziała No i nie mam jakoś dużego ciężaru gatunkowego Bo ja rozumiem że ja bym nie wiem zdradziła jakieś dane Imię wywiozła obcemu wywiadowi No to można by było mnie postawić Ale też z drugiej strony No nikt mi nie powiedział że Na stanowisku będzie mi zawsze po 2 Zdarzyło się tak że jest mi z Etylen Podbiło internet wielu młodych jeszcze chyba do pani mówiła Do mnie do Dziękuję wszystkim za wsparcie Wypiszę Komputer stacyjny no już takie zrobiłam się stałam się osobą medialną Absolutnie tego nie chciałam głosu w ogóle Niczego takiego nie zakłada Gwiazda No Gwiazda koronawirusa gdzie Gdzie się kupuje takie okulary to są fotochromy przeciwsłoneczne I do okulary do dali Więc ja po prostu noszę Tego to 2 min Tak za Że to może jest właśnie dobra nauka Tych ludzi Młodych Korzystając Zobaczą co Powiedzenia prosty Kto może czegoś się nauczą Może wreszcie sięgną po to mydło I tak dalej przestaną kaszleć na drugiego i kichać Za każdą w ręka w rękach prawda sięgnął Po chusteczkę jednorazową proszę uprzejmie nie Boję się korą Naprawdę do przeprosiła mnie już telewizja HTS ale to już te przeprosiny już nic one już nic Stało się tak że że Chyba Nie Tylko Nie Krotoszyn która jest tak wczoraj w telewizja Loca Zrobiłaś tego skróty puściła to Świat No można to uznać za zmanipulowane ale nawet Czy ktoś wysłuchał całego to jak Nasi mieszkańcy tak że mnie znają więc oni wiedzą że nie ma w tym mojej żadnej niezłej Jeżeli jestem osobą ani nie polityku ja się polityką nie zajmuje ani nikomu nie chciał Nie wiem dowalić ani ani Jedynym moim celem był Zapanować nad paniką i nad wymuszaniem na mnie zachowanie Przez lokalne władze Zakochani który się nie chciała Nie no nie no nie chciałam z racji wiedzy podl Ale ja rozumiem że one są podyktowane strach I pani ko Podkreślam jeszcze Inaczej się pracuje w Powiatowych stacjach inaczej się pracuje w inny Wojewódzkich czy No naprawdę inaczej inne.com inny jest Z ludzi W małych miasteczkach a inny jest kontakt z ludźmi z dużym Jeśli chodzi Dałem szacunkiem dla Mieszkańców który ma bardzo Mamo tyle lat A jeśli do mnie Samanta i wcale się nie obrażę I z tego jest Zdania Co Danuta To jeszcze Może dlatego Przeproś panią Potrzebuję jakaś urażony wszystkich Przepraszam kto kto się poczuł urażony bo nie było to moim intencją Muszę No nic no i zostaną odwołane Pani odwołana Jadę Tak do Warszawy No to w takim razie Do Warszawy Dzięki Rozmowa Dziękuję bardzo No Życzę państwu miłej pracy Tyle pewnie może do wysokich oglądalności ale może już nie znam Naprawa Wszystkim dziękuję za wsparcie jakieś fanką Inne ze mną dostanie tego pełno ale Rozumiecie państwo to już nie działa żaden to może mi tylko za szybko Niestety Niestety w obecnym W jakimś żyje to możemy już tylko