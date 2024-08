Nagranie z plaży. Strażacy musieli poganiać plażowiczów

"Przypominamy, 'korytarz życia' to wolna przestrzeń pozostawiona dla pojazdów uprzywilejowanych, np. ratunkowych, które jadą do chorego, wypadku drogowego lub innego zdarzenia o charakterze zagrażającym życiu i bezpieczeństwu. Jest też nazywany 'korytarzem ratunkowym'. Zapewnia krótszy czasu przejazdu służbom ratowniczym, co zwiększa szanse poszkodowanych na otrzymanie pomocy na czas, a często nawet na przeżycie" - pisze OSP Jantar na swoim profilu na Facebooku.