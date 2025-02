Nagrał wstrząsy na Santorini. Ludzie uciekają z wyspy

Niepokojące obrazki z greckiej wyspy Santorini. Słynący z malowniczych krajobrazów i oblegany przez turystów rajski kurort z dnia na dzień opustoszał. Spowodowane jest to regularnymi trzęsieniami ziemi, które pojawiają się już od dwóch tygodni. Agencje AP i Reutera udostępniły nagrania z wyspy. Jeden z turystów nagrał moment wstrząsów. W pewnym momencie wyszedł na balkon i uwiecznił telefonem, jak na pobliskim wzgórzu spadają skały, a w powietrzu unoszą się kłęby kurzu. Turyści i mieszkańcy wyspy ewakuują się statkami i łodziami. Od niedzieli z wyspy wyjechało ponad dziewięć tys. osób. Z kolei we wtorek wystąpił najsilniejszy jak dotąd wstrząs, który osiągnął magnitudę 5,2. Santorini leży w aktywnym sejsmicznie rejonie, który jest częścią łuku wulkanicznego Morza Egejskiego. Wyspa leży na styku płyty egejskiej i afrykańskiej. Płyta afrykańska powoli wsuwa się pod egejską w procesie subdukcji, co powoduje nagromadzenie energii i wyzwala trzęsienia ziemi. Ostatni raz tak poważna sytuacja miała miejsce w 1956 roku, kiedy trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5 spowodowało znaczne zniszczenia na Santorini i sąsiednich wyspach, wywołując również tsunami. Wówczas zginęły co najmniej 53 osoby, a ponad 100 zostało rannych.