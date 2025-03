Nagrał rajd kierowcy bmw. Finał mógł być tylko jeden

Brawurowa jazda to jedna z głównych przyczyn wypadków na drogach. Kierowca bmw nie przewidział, że jego rajd może zostać nagrany, ale szybko się o tym przekonał. Policja udostępniła nagranie świadka, którego kamerka uchwyciła, jak kierujący czarnym bmw najpierw wyprzedza na skrzyżowaniu na drodze krajowej nr 94 w kierunku Opola, używając do tego pasa przeznaczonego do skrętu w lewo, a następnie wpycha się przed inny pojazd i to na centymetry przed wysepką ze znakiem na drodze. Tym samym właściciel bmw stworzył realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Okazało się, że autem kierował 47-latek, który wpadł przez nagranie i otrzymał potężny mandat. "Policjanci z wydziału drogowego ustalili właściciela pojazdu. Za kierownicą siedział 47-letni mieszkaniec powiatu brzeskiego. Mężczyzna za szereg popełnionych wykroczeń został ukarany mandatem karnym w wysokości 1,7 tys. złotych. Na jego konto wpłynęło też 20 pkt karnych" - wyjaśniła policja.