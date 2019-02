Nagrał Kaczyńskiego. Kuzyn prezesa wyrzeka się zięcia

- To nie jest żadna rodzina, on się przykleił - tak o zięciu, Geraldzie Birgfellnerze mówi Jan Maria Tomaszewski, kuzyn Jarosława Kaczyńskiego. Tomaszewski przekonuje, że nie ma z Austriakiem kontaktu.

- Co ja mogę na to poradzić? (...) To nie jest żadna rodzina, on się przykleił i tyle - skwitował Tomaszewski, przekonując, że widzi się z zięciami kilka razy w roku i nie zna go za dobrze.