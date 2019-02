CBA nie stwierdziło podstaw do kontroli oświadczenia majątkowego Kaczyńskiego. Chciała tego PO

Platforma Obywatelska wystąpiła o pilne zbadanie oświadczenia majątkowego prezesa PiS. To reakcja na publikacje "Gazety Wyborczej" ws. budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. CBA stwierdziło, że nie ma do tego podstaw.

" Centralne Biuro Antykorupcyjne co roku sprawdza oświadczenia majątkowe wszystkich parlamentarzystów. Jeżeli w wyniku sprawdzenia, istnieją podstawy do wszczęcia kontroli oświadczenia majątkowego konkretnego parlamentarzysty, CBA rozpoczyna taką kontrolę. W przypadku analizy oświadczenia majątkowego posła Jarosława Kaczyńskiego nie stwierdzono podstaw do rozpoczęcia kontroli oświadczenia majątkowego" - brzmi treść komunikatu CBA, który podała Panorama TVP.

- W polityce najważniejsza jest wiarygodność, a najgorsze, co można zrobić, to oszukać własnych wyborców. To, co się wyłania z tych słów, to próba ukrycia pewnych faktów, utrzymania pewnych mitów co do uczciwości i skromności Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiaj jest wielkie "sprawdzam" dla polskiego państwa i służb - argumentował na konferencji podczas składania wniosku Cezary Tomczyk z PO.