Nagły zwrot ws. Arkadiusza Kraski. Prokuratura wycofała wniosek o uniewinnienie

Zaskakująca decyzja Prokuratury Krajowej. Jak udało się ustalić Wirtualnej Polsce, z Sądu Najwyższego został wycofany wniosek o uniewinnienie Arkadiusza Kraski. Mężczyzna został skazany na dożywocie za dwa zabójstwa, ale kilka tygodni temu Sąd Najwyższy zwolnił go z odbywania kary w związku z nowymi dowodami, które mają świadczyć, że jest niewinny.

- Jestem w szoku. Na kilka dni przed rozprawą na polecenie Prokuratury Krajowej wycofano wniosek o uniewinnienie. Ewidentnie chodzi o to, by ochronić sędziego, który mnie skazał – mówi Kraska.

I dodaje: - Cały czas do rozpatrzenia zostaje wniosek o wznowienie postępowania w mojej sprawie. To jednak zaskakujące, że wycofali część dotyczącą uniewinnienia. Oznacza to prawdopodobnie, że czeka mnie nowy proces. Jestem załamany postępowaniem prokuratury.

W marcu Prokuratura Regionalna w Szczecinie wysłała do Sądu Najwyższego wniosek o wznowienie postępowanie w sprawie Arkadiusza Kraska i jego uniewinnienie. Wirtualna Polska jako jedyna dotarła do dokumentu. Prokurator Bogusława Zapaśnik, która go przygotowała, napisała, że w swojej 40-letniej karierze nie spotkała się z taką sprawą. Kilka tygodni temu prokuratura oraz obrońca Arkadiusza Kraski złożyli wnioski o wstrzymanie wykonania wyroku, czyli w praktyce wypuszczenie go z więzienia z powodu miażdżącego wniosku prok. Zapaśnik. Sad Najwyższy w pierwszej kolejności rozpatrzył drugi wniosek.