Nagłe zmiany w TVP. "Okres przejściowy"

W środę zniknął sygnał TVP Info i zmieniły się władze mediów publicznych. - Od dłuższego czasu zapowiadaliśmy odpartyjnienie mediów, które powinny być mediami publicznymi, a były mediami partyjnymi. Dawno w polskiej polityce nie było tylu pozytywnych emocji po takiej decyzji. Został zastopowany rozsadnik nienawiści wśród obywateli i to się spotkało z potężnymi pozytywnymi emocjami - komentował w programie "Tłit" poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń. - Przez ostatnie 8 lat nienawiść wylewająca się z telewizora powodowała potężne emocje. Ta propaganda interesowała wielu obywateli, ale tego rodzaju działalność nie jest rolą mediów publicznych. To, że media zostaną odpolitycznione, to bardzo dobra decyzja. Mieliśmy do czynienia z quasi-okupacją ze strony polityków PiS. Polska 2050 będzie dbała o to, by media wróciły do obywateli i były kształtowane w taki sposób, by zapewnić rzetelność dziennikarską. To, na czym będziemy skupiać, to realizowanie naszego programu, czyli niezależne konkursu. Chcemy, aby ośrodki regionalne stały się spółkami, które będą pracować na rzecz lokalnych społeczności. To okres przejściowy i rozumiem, że minister kultury podjął decyzję (odnośnie zarządów - red.). Będziemy dążyli, by tak ukształtować sposób wyłaniania osób zarządzających mediami, by media publiczne pełniły role zapisane w Konstytucji - dodał.