Nagle wskazał Licheń. Sarkazm prof. Krzysztofa Simona był zauważalny

Gościem programu "Newsroom WP" był prof. Krzysztof Simon. Lekarz odniósł się do ostatnich zgromadzeń, które odbywały się bez utrzymanego reżimu sanitarnego. - Na świeżym powietrzu, utrzymując odległość, szanse zakażenia są niewielkie. Jeśli jednak jest to tłum bez masek, tam może dojść do zakażeń. Być może nie w Licheniu, bo tam jest święte miejsce, ale w innych częściach kraju na pewno do takich zakażeń dojdzie - ocenił medyk. - Do zakażeń dochodzi tam, gdzie nie ma wentylacji, gdzie jest bliższy kontakt i ten wirus krąży. Teraz mamy do czynienia głównie z odmianą brytyjską, która jest bardziej zaraźliwa. I to się szerzy - podkreślił prof. Simon. Lekarz podkreślił jednak, że jeżeli liczba zakażeń nadal będzie spadać, to istnieje szansa na kolejne luzowanie obostrzeń sanitarnych w najbliższym czasie.

