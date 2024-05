Nagle rzuciły się sobie do gardeł. Turysta nagrał walkę słoni

Wyjątkowy moment w trakcie wycieczki safari w Parku Krugera w RPA. Jeden z uczestników wyprawy nagrał walkę słoni na środku drogi. 70-letni Gert de Koker pochwalił się swoim nagraniem w mediach społecznościowych, a jego archiwalne dzieło udostępniła również agencja Reutera. Na popularnym materiale widać, jak dwa potężne samce toczą bitwę, prawdopodobnie o dominację na tym terenie. Żaden ze słoni nie chciał dać za wygraną. W pewnym momencie można zauważyć, że jeden z nich używa wielkiej siły, by odepchnąć swojego rywala. Ten się nie poddaje i rusza z odwetem, nerwowo wymachując trąbą na wszystkie strony. Po kilku minutach jeden z uczestników walki odchodzi w zarośla, na co drugi idzie za nim i staje przy drzewie. Wydawać się mogło, że na tym się zakończy, ale w finałowym momencie nagrania widać, jak przegrany słoń ze złości wyrywa trąbą gałęzie i łamie je na oczach przeciwnika. - Widzieliśmy dwa słonie na drodze, gdy nagle zaczęły się przepychać, a następnie wyrywać jakieś drzewa z ziemi, wtedy zaczęły walczyć. To duże dzikie zwierzęta, więc prawdopodobnie chodziło o dominację. To było wspaniałe doświadczenie siedzieć, słuchać i patrzeć, jak dwa wielkie słonie walczą i uderzają kłami - zdradził autor nagrania dla Reutera.